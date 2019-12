Pınar Selek'e 'tanıklık' desteği

Sosyolog Pınar Selek'in dava sürecine yönelik yeni kampanyalar başlatılırken, sayıları her geçen gün artan aydın, sanatçı, akademisyen, hukukçu, gazeteci, feminist, ev kadını, öğrenci, esnaf, sokak çocuğu, eşcinsel, her kesimden insan Pınar Selek’e tanık ve kefil olduklarını ilan ediyor.



Yaptığı araştırmalar ve feminist çalışmaların yanı sıra antimilitarist duruşuyla da adı Türkiye’nin sınırları dışına ulaşan Sosyolog Pınar Selek hakkındaki beraat kararının ikinci kez bozulmasına karşı tepkiler, bu kez tanıklık yazılarına döküldü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine kararın Yargıtay Genel Kurulu’nda görüşülmesinin beklendiği bu süreçte, bir kez daha büyük bir kamuoyu desteği ve dayanışması oluştu.



Bir kez daha tanığız, sonuna kadar kefiliz



On bir yıllık dava sürecinin ve sürece neden olan komplonun her aşamasında Pınar Selekle köşe yazıları, basın toplantıları, kampanyaları, destek telefon, mesaj ve temaslarıyla dayanışma gösterilmişti. 2006’daki basın açıklamasıyla da kamuoyunun yakından tanıdığı 282 kişi, yayımladıkları ortak bir bildiriyle “Pınar Selek’in feminist, antimilitarist, şiddet karşıtı bir araştırmacı olduğuna tanığız” demişlerdi. Aralarında Yaşar Kemal ve Orhan Pamuk’un da yer aldığı aydın, akademisyen ve sanatçıların bu çağrısı sonrası, 2000’e yakın imzacı da kampanyaya eklenmişti.



Pınar Selek’in, akademiden hayata, sözünü eyleme döken ve çok farklı kesimden insana ve alana dokunan duruşuna dikkat çekmek üzere bu kez de tanıklık yazılarıyla bir destek süreci oluştu. Tanıklar, Pınar Selekle ortak çalışmalarından anılarına, onun akademi ve siyaset anlayışından kitaplarına her boyutunu kaleme dökerek gerek sosyolog gerekse Türkiye açısından çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor. Sayıları her geçen gün artan aydın, sanatçı, akademisyen, hukukçu, gazeteci, feminist, ev kadını, öğrenci, esnaf, sokak çocuğu, eşcinsel, her kesimden insan Pınar Selek’e tanık ve kefil olduklarını ilan ediyor.



Alanında uzman ve kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu onlarca kişinin davaya ve Pınar Selek’e ilişkin duygu ve düşünceleri www.pinarselek.com adresinde “PINAR SELEK’E TANIĞIZ” başlığıyla okunabilir.