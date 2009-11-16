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Yaşam

Pınar Selek ve Suzanna Scholl'e sıcak karşılama

Pınar Selek'in de konuşmacı olarak katıldığı PEN'in İsviçre'deki etkinliklerine ilgi büyük oldu.

16 Kasım 2009 02:00

PEN davetlisi olarak İsviçre'ye giden Sosyolog Pınar Selek, gazeteci Suzanna Scholl ile ülkenin üç ayrı dilin konuşulduğu üç ayrı bölgesinde düzelenen panellere katıldı.

Panellere ilgi beklendiği üzere yüksek katılımlı geçti. İlk sonuçları da Lugano'da ortaya çıktı.

Önce lise öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Pınar Selek ve Scoll, ardından akşam saatlerinde PEN'in düzenlediği panele katıldılar. Öğrenciler ve öğretmenler gibi Selek ve Scholl burada da sıcak bir ilgiyle karşılandılar. Konuşmalar büyük bir dikkat ve ilgiyle dinlendi. Ardından Zürih ve Cenvre toplantıları gerçekleşti. 12 Kasım günü Zürih'te Volkshaus Yeşil Salon'da saat 20.00'da dinleyicilerle biraraya gelindi. Saat 20.00 saatlerinde başlayan toplantıya çok çeşitli kesimlerden katılım oldu. Panel, tartışmalı ve canlı geçti.  Ardından da programın üçüncü ayağı olan Cenevre'ye gidildi.

Cenevre'deki toplantı Basın Merkezi'nde yapıldı. Cenevre'deki toplantıda ilk olarak Pınar Selek konuşmaya başladı. Yaşadıklarını, kitaplarını, erkeklik üzerine yaptığı araştırmayı ve çeşitli alanlara dair çalışmalarını anlattı. Ardından sorular soruldu, karşılıklı yorumlar yapıldı. Verilen aradan sonra bu kez  gazeteci Suzanna Scholl konuştu. Scholl, ağırlıklı olarak  Rusya ve Çeçenistan ile gecmis ve gelecek hakkındaki görüşlerini anlattı.

İsviçre basının da yer verdiği toplantıların ardından Selek bugün de Mozaik'in konuğu olacak.

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