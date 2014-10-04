Pınar Selek: Kesin beraat çıkana kadar 'bu iş oldu' demeyeceğim

Mısır Çarşısı davasında yargılanan Pınar Selek hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası bozuldu. Yargıtay'ın bozma kararına uyan mahkeme, yakalama kararını da kaldırdı. Selek, "Beraat olmadan bu iş bitti demeyeceğim. Ülkeme dönmeyi çok istiyorum" diye konuştu.

Mısır Çarşısı davasında yargılanan Sosyolog Pınar Selek, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını Cumhuriyet'e değerlendirdi. Kararı “İyi ve sevindirici bir gelişme” olarak değerlendiren Selek, “Beraat bekliyordum. Beraat olmadan bu iş bitti demeyeceğim” açıklamasını yaptı. Selek, Türkiye’ye gelip gelmeyeceğini ise avukatları ile konuştuktan sonra değerlendireceğini söyledi ve “Ülkeme dönmeyi çok istiyorum” diye konuştu.

Sibel Bahçetepe’nın Cumhuriyet’teki haberine göre, mahkemenin verdiği kararı İtalya’da bulunduğu bir Kültür Festivali sırasında Cumhuriyet'e değerlendiren Selek, 16 yıldır devam eden dava süresi boyunca zor dönemler geçirdiğini, mümkün olduğu kadar kendisini eğitim hayatına ve yaptığı diğer çalışmalara verdiğini söyledi. Selek “Kesin beraat çıkana kadar da bu iş oldu demeyeceğim” dedi.

“Türkiye’ye gelecek misiniz?” yönündeki sorumuza Selek “Avukatlarımla konuşmam lazım, gelebilirim de ama bilmiyorum. Gelişmelere göre bende hareket edeceğim, avukatlarımla konuşarak karar vereceğim” yanıtını verdi. İtalya’da büyük kültür festivalinde 3 gün konuşma yapacağını anımsatan Selek, özetle şunları kaydetti:

“Mahkemenin sıkıntısını yaşamamaya çalışıyorum, çalışmalarıma, hayatıma devam ediyorum, her dakika başka bir yerdeyim. Hayat bir yandan da devam ediyor. Ülkeme dönmeyi de çok istiyorum. Ama koşullara bakacağım. Ben mahkemeden beraat bile bekliyordum. İyi bir gelişme tabi. Normal’da Fransa’da Lyon’da yaşıyorum, üniversitede çalışmalarımı sürdürüyorum, dersler veriyorum. Bu kararın umarım devamı gelir. Bu çünkü yalnız benim beklediğim birşey değil, herkesin beklediği bir karar haline geldi. Herkesin ortak bir mücadelesi oldu. O yüzden birlikte bu mücadeleyi kazanacağız diye düşünüyorum. Umarım daha güzel haberi konuşuruz.”