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Pınar Selek: Çok şaşkınım, dilimin acılaşmasına izin vermeyeceğim!

Pınar Selek, hakkında istenilen ağırlaştırılmış müebbet cezası için, 'İnsanım ve kolay bir şey değil direnmesi anlatması zor' dedi

22 Kasım 2012 22:51

Mısır Çarşısı davasında yargılan Pınar Selek için İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, yargıtayın "cezalandırılsın" talebine "usulüle aykırılık" gerekçesiyle direnmekten gazgeçti ve Savcı Nuri Ahmet Saraç, Selek'in ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını istedi. Savcının kararı karşısnda şaşkınlık yaşadığını dile getiren Pınar Selek, "Dilimin acılaşmasına izin vermeyeceğim. Şuan şoktayım, bir kaç gün sonra daha iyi yorumlayabilirim" dedi.

Pınar Selek, SkyTürk360 editörlerinden Aram Ekin Duranm'ın sorularını yanıtladı.

Pınar hanım yerel mahkeme hakkınızdaki kararını bir kez daha bozdu. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin müebbet isteğine ilişkin direnme kararını bozarak yeniden ağırlaştırlmış hapis cezasına çarpıtılmanızı istedi. Neler söyleceksiniz?

- Karar öyle değil bildiğim kadarıyla sadece kararın bozulduğunu söylediler. 13 Aralık'ta kesin kararı açıklayacaklarını söylediler.

Yani yeniden bir müeebet hapis cezası istemi olmayacak mı?

- Savcı sürekli olarak müebbet istiyor. Sadece bereaat kararını bozdular, bildiğim kadarıyla; ama beraat kararının bozulması bile!.. Şuan da  çok şaşkımın Türk cezasında olup biten pek çok şeye  şaşırmamak lazım. İnsan yine de robot değil, şaşırıyor! Sadece şunu söyleyebilirim. Beni mutsuz ve yorgun bir insan haline getirmelerine izin vermeyeceğim. Umudumu koruyacağım. Çok sevdiğim bir söz var. "Aklımın karamsarlığı, irademin iyimserliği" onu yapmaya çalışacağım. Dilimin acılaşmasına izin vermeyeceğim. Şuan şoktayım, bir kaç gün sonra daha iyi yorumlayabilirim.

Mahkeme heyeti başkanı izimnli olması sebeiyle başka bir heyet tarafından alınmış bir karar öyle değil mi?

- Evet, başka bir heyet tarafından alınmış, bu karar. Daha önce değişen, müeebet hapis isteyen savcı yeniden gelmiş. Ben anlamakta zorlanıyorum. Bana gelen bilgiler bölük pörçük ama bu haliyle bile gerçekten bir skandal gibi görünüyor. Yorumlamakta zorlanıyorum. Çok ciddi bir işkence sonrası daha yeni bir psikolojik rapor aldım. Bu davanın benim üzerimde yarattığı tahribatlardan söz ediyor ve benim başka şeylerle ilgilenmem gerektiğini söylüyor.  Bu filmin içinden çıkmaya çalışıyorum ama bu bir film mi? çıkabilir miyim, nasıl olur bilmiyorum. Direnmesi çok zor.

Bir yandan diyorum ki güçlü olmam lazım, izin vermemem lazım. Ama bir yandan da robot değilim. İnsanım ve kolay bir şey değil direnmesi anlatması zor.

Bildiğimiz kadarıyla uzun süredir Almanya'da yaşıyorsunuz...

- Bir senedir Fransa da yaşıyorum. Doktora tezimi tamamlamak üzere Strasburg Üniversitesi'ndeyim. Orada araştırmacı olarak bulunuyorum. Şuanda da Almanya'da Almanca çevirisi yapılan romanımın okuması için burada  bulunuyorum. Benim davanın psikolojisinden çıkıp insanlarla romanım hakkında konuşmam lazım.

Bu kararın ardından Türkiye'ye dönecek misiniz?

- 15 seneye yaklışıyor, böyle bir şeye direnmek kolay değil. Bu kararın ardından Türkiye'ye gelip gelmeyeceğimi bilmiyorum. Psikolojim gerçekten iyi değil. 

 

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