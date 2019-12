Pınar Kür'e annesi konuk

Pınar Kür'ün annesi yazar-öğretmen İsmet Kür, NTV'de ekrana gelen 'Haydi Gel Bizimle Ol' programına konuk oldu.



Kızı Pınar Kür için, "Çok cici bir kızdır" diyen İsmet Kür, sağlığının yerinde olduğunu belirtti.



1916 doğumlu olan İsmet Kür, anı kitaplarından sonra bir kitap daha yazmak istediğini anlattı ve "Yukarıdaki dostum müsaade ederse eğer, bir tane daha hazırlıyorum" dedi.



İstanbul çok değişti



İstanbul'da doğup, büyüyen İsmet Kür, İstanbul denilince kimsenin aklına bugünkü İstanbul'un gelmeyeceğini ifade etti. Kür, "Çünkü kitaplarda da kulaklarda da hepsinde İstanbul deyince bir başka hava hissedilir. Neresini söyleyeyim? İstanbul çok değişti" dedi.



1938'e kadar her şey güzeldi



İstanbul'un kötüye gidişinde yönetimlerin önemli bir etkisinin bulunduğunu belirten İsmet Kür, Türkiye'de yaşadığı en güzel günlerin çocukluğunda denk gelen Atatürk'ün yaşadığı dönem olduğunu söyledi. "Çok erken başlayan iyi hafızam var. Her şey gözümün önünde" diyen İsmet Kür, Atatürk'ün ölümüne kadar her şeyi iyi gittiğini belirterek, şunları anlattı:



"38'e kadar hemen hemen hiçbir insanı rahatsız edecek değişiklik olmadığı gibi, çok memnun edecek değişiklikler oldu. Ondan sonra gelenler arasında iyisi kötüsü çıktı ama bana öyle geliyor ki asıl bozulma 50'de başladı."