Pınar Karşıyaka'ya yeni yasak

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - FIBA, transfer yasağı kapsamındaki borcunun 15 Ekim\'e kadar yatırılması gereken yaklaşık 700 bin TL tutarındaki ikinci taksidini ödeyemeyen Pınar Karşıyaka\'ya yeniden yasak getirdi. Yeşil-kırmızılı ekip, 700 bin TL\'lik bu taksit ve Kasım ayında ödenmesi gereken 600 bin TL tutarındaki üçüncü taksidi yatırmadan yeni transfer yapamayacak. Karşıyaka, transfer yasağını kaldıramadığı takdirde sezon başından bu yana takımla çalışan ancak 100 bin dolar bonservisi Temmuz ayında sözleşme yaptığı Güney Kore temsilcisi Goyang Orions\'a ödenmediği için lisans alınamayan Dustin Hogue\'u bonservisi yatırılsa dahi oynatamayacak. Eski basketbolculardan Lazeric Jones\'un alacağının da kesinleştiği, önümüzdeki günlerde transfer yasağı kapsamındaki borca ekleneceği öğrenildi.