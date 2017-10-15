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Spor

Pınar Karşıyaka'ya transfer yasağı tehlikesi

  Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) FIBA Şampiyonlar Ligi ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde aldığı üst üste 3 galibiyetten sonra ligde Gaziantep Basketbol'a 74-73 yenilen Pınar Karşıyaka, yeniden transfer yasağı alma tehlikesiyle karşı karşıya

15 Ekim 2017 15:21

 

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde aldığı üst üste 3 galibiyetten sonra ligde Gaziantep Basketbol\'a 74-73 yenilen Pınar Karşıyaka, yeniden transfer yasağı alma tehlikesiyle karşı karşıya. Sezon başında 3 takside bölünen transfer yasağı kapsamındaki borcun 1.5 milyon TL\'lik ilk kısmını geçen ay Yaşar Holding\'in desteğiyle yatıran Kaf-Kaf, son ödeme tarihi 15 Ekim olan yaklaşık 700 bin TL tutarındaki ikinci taksidi henüz ödeyemedi. FIBA, borç bu hafta başında ödenmezse kulübe yeniden transfer yasağı getirecek. Karşıyaka, transfer yasağı alması durumunda sezon başından beri takımla çalışan ancak 100 bin dolar bonservisi ödenmediği için lisans alınamayan Dustin Hogue\'u bonservis bedeli yatırılsa da yasak kalkana kadar oynatamayacak.

Hogue\'un sözleşmesine göre 276 bin dolar yıllık ücretinin 100 bin dolar tutarındaki kısmının temmuz ayında imza attığı Güney Kore\'deki kulübü Goyang Orions\'a ödenmesi gerekiyor. Takımdaki 5 yabancıdan 4\'üne geçen hafta Yaşar Holding vasıtasıyla birer maaş ödemesi yapan Kaf-Kaf, yerliler ve teknik heyete ise ağustos ve eylüldeki ödemelerini henüz yapamadı. Kadronun ekim ayındaki maaşlarının ödenme zamanı da geçti. Karşıyaka, istifa eden Şube Başkanı Serdar Işıldar ve Asbaşkan Serhat Bayülken\'in yerine şubede henüz yeni yönetim belirlemedi. Gaziantep deplasmanında 2 sportmenlik dışı faulle oyun dışı kaldıktan sonra hakemlere tepki gösteren DJ Kennedy\'nin de ligde 1 maç ceza alabileceği öğrenildi. Haftaya iç sahadaki Galatasaray maçı, geçen sezon alınan ceza yüzünden seyircisiz oynanacak. 

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