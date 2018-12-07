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Spor

Pınar Karşıyaka'ya güçlü rakip

İZMİR, (DHA) -  TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'ndeki hafta içi mesaisinde namağlup lider Fenerbahçe'ye deplasmanda 80-72 mağlup olan Pınar Karşıyaka, yarın Türk Telekom'u konuk edecek

07 Aralık 2018 13:59

İZMİR, (DHA) - 

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'ndeki hafta içi mesaisinde namağlup lider Fenerbahçe\'ye deplasmanda 80-72 mağlup olan Pınar Karşıyaka, yarın Türk Telekom\'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki mücadele saat 13.00\'te start alacak. Bilet fiyatları öğrenci 15, tam 30 TL olarak belirlendi.
Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında oynamayan Sek Henry\'nin forma giymesi bekleniyor. Play-Off hattındaki iki takımdan Karşıyaka, bu sezon 9 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet alırken Türk Telekom, 8 haftayı 5 galibiyet, 3 yenilgiyle geçti.

 

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