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Spor

Pınar Karşıyaka'ya EuroCup daveti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 9'uncu kez Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen Pınar Karşıyaka'ya ULEB EuroCup'tan davet mektubu geldi

05 Haziran 2018 17:40

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste 9\'uncu kez Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen Pınar Karşıyaka\'ya ULEB EuroCup\'tan davet mektubu geldi. Henüz hangi organizasyona katılacağı belirsiz olan Pınar Karşıyaka, davetiye yazısına olumlu yanıt verdi. Yeni sezonda Türkiye\'den Eurocup\'a ULEB\'le sözleşmesi bulunan Galatasaray\'ın yanı sıra lig sıralamasına göre 1, wildcart ile 1 olmak üzere toplam 3 takımın katılması bekleniyor. Karşıyaka\'da Başkan Turgay Büyükkarcı ve Genel Menajer Selim Çınar, önümüzdeki günlerde Cenevre\'ye giderek FIBA yetkilileriyle FIBA\'nın organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi ve Europe Cup için de görüşecek. Daha önce 2013-2016 yılları arasında 3 sezon Eurocup\'ta boy gösteren Kaf-Kaf, son 2 sezonda ise FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde yer aldı.

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