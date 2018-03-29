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Spor

Pınar Karşıyaka'ya ağır ceza yolda

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında UCAM Murcia'ya evinde 79-65 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda yaşanan olaylar nedeniyle başı ağrıyor

29 Mart 2018 15:11

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında UCAM Murcia\'ya evinde 79-65 mağlup olan Pınar Karşıyaka\'nın Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu\'nda yaşanan olaylar nedeniyle başı ağrıyor. FIBA\'nın maçla ilgili ağır bir rapor hazırlayıp oyunun skorboard arızası nedeniyle 1 saat, son periyottaki olaylar yüzünden ise 15 dakika durması, Murcialı oyunculara tribünden fiziki müdahalede bulunulması, sahaya ayakkabı dahil yabancı maddeler atılması ve küfürlü tezahüratları tek tek dosyaya yazarak kulüpten savunma istediği öğrenildi. Savunmasını hazırlayacak Pınar Karşıyaka\'nın gelecek sezon Avrupa\'da FIBA organizasyonuna katılırsa evindeki en az 2 maçı seyircisiz oynama ihtimalinin olduğu belirtildi. 
İspanya\'ya dönüşte Opinion de Murcia Gazetesi\'ne konuşan UCAM Murcia Genel Menajeri Alejandro Gomez, FIBA\'ya Karşıyaka\'yı Avrupa\'dan ihraç etme çağrısı yaptı. Gomez, \"Karşıyaka\'nın davranışlarına bakarsak otomatik olarak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nden ihraç edilmeleri gerekiyor. Aramızdaki ikinci çeyrek final maçı oynanmamalı. Bizim için sürreal bir deneyim oldu. 24 saniyeyi gösteren saat bozuldu ancak 2. yarının başında kimse bunu düzeltmeye çalışmadı. Bence FIBA bu konuda ciddi şekilde düşünmeli çünkü bunlar doğru şeyler değil, turnuvayı zedeleyen şeyler. Sahaya birçok madde attılar ve Rojas\'a saldırdılar. Bunlar son yüzyılda yaşanıyordu. FIBA\'nın bunu dikkate alması lazım\" dedi.  
KARŞIYAKA BELEDİYESİ\'NDEN SALON AÇIKLAMASI
Karşıyaka Belediyesi, Murcia maçında yaşanan aksaklıklarla gündeme gelen belediyeye ait Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu\'yla ilgili açıklama yaptı. Salonun parkelerinin boyanması konusunda tesisi kullanan Pınar Karşıyaka\'nın sponsoru Yaşar Holding\'ten kendilerine resmi bir teklif gelmediğini belirten belediyenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
\"Mülkiyeti Karşıyaka Belediyesi’ne ait olan Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu 2005 yılından bu yana Karşıyaka Spor Kulübü\'ne tahsislidir. Bu süre içerisinde, salonun tüm masrafları belediyemiz tarafından karşılanmıştır. Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı\'nın ana sponsoru olan Yaşar Holding\'ten, salonun parkerlerinin değiştirilmesi, boyasının yapılması ya da skorbordun yenilenmesi ile ilgili tarafımıza resmi bir teklif gelmemiştir. Böyle bir teklife sonuna kadar açığız. Bu sezon, Yaşar Grubu\'nun parkeleri yenileyerek, salonun boyamasını yaparak sponsoru olduğu ve ismini tüm dünyaya duyurduğu Pınar Karşıyaka için önemli bir destek sağlayacağına olan inancımız tamdır.\"
BERK VE KENNEDY BELİRSİZ
Pınar Karşıyaka\'da UCAM Murcia maçının son periyodunda sakatlanan Berk ve Kennedy\'nin durumu belirsizliğini koruyor. İki basketbolcu da takımla antrenmanlara katılmıyor. Ayak bileğinde ödem olan Berk\'in yeniden MR\'ı çekilecek. Ağrıları olan Kennedy, rövanşa yetiştirilmeye çalışılacak.

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