T24 LogoT24 Logo
Spor

Pınar Karşıyaka'nın yıldızları destek bekliyor

İZMİR, (DHA) Pınar Karşıyaka'da forma giyen basketbolcular, Tahincioğlu All-Star 2018 öncesi destek çağrısında bulundu

11 Ocak 2018 15:26

İZMİR, (DHA)

Pınar Karşıyaka\'da forma giyen basketbolcular, Tahincioğlu All-Star 2018 öncesi destek çağrısında bulundu. 
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda 21 Ocak Pazar günü gerçekleşecek basketbol şöleninde İzmir\'i temsil etmek isteyen oyun kurucu Berk Uğurlu, forvet Jarrod Jones ve pivot Egemen Güven taraftarlardan oy bekliyor. All-Star\'da Sayı Yarışması, Yetenek Yarışması ve Smaç Yarışması ile birlikte yapılacak Avrupa ile Asya Karması maçında yer almak isteyen Karşıyakalı oyuncuların karmada olup olmayacağı 17 Ocak Çarşamba günü açıklanacak. İnternet üzerinden yapılacak oylama öncesi Berk topladığı 1063 oyla oyun kurucular sıralamasında 10\'uncu, Egemen 295 oyla pivotlar sıralamasında 9\'uncu, Jones ise 963 oyla forvetler sıralamasında 8\'inci basamakta yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Pınar KarşıyakaTahincioğlu AllStarErdem Spor SalonuOcak PazarBerk UğurluJarrod JonesEgemen GüvenAllStar Sayı Yarışması Yetenek YarışmasıSmaç YarışmasıAvrupaAsya KarmasıKarşıyakalıOcakBerkEgemenJones

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24