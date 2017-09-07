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Spor

Pınar Karşıyaka'nın Slovenya kampındaki ilk rakibi Sentjur

İZMİR, (DHA)- PINAR Karşıyaka, yeni sezon öncesi Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın 18

07 Eylül 2017 15:15

İZMİR, (DHA)- PINAR Karşıyaka, yeni sezon öncesi Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın 18.00\'de KK Tajfun Sentjur\'la karşılaşacak. 
Yeşil kırmızılılar 12 Eylül\'e kadar sürecek kampta pazar günü Union Olympija, pazartesi günü BC Nizhny Novgorod\'la özel maç oynayacak. İzmir temsilcisi, kamp dönüşü 15-16 Eylül tarihlerinde Pınar Cup 2017\'yi organize edecek. 7 yeni transferin de takıma katılmasıyla Slovenya\'ya tam kadro giden yeşil kırmızılı kafileye Başkan Mutlu Altuğ ve Şube Başkanı Serdar Işıldar da eşlik ediyor.

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