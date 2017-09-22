Pınar Karşıyaka'nın rakipleri belli

İZMİR, (DHA) - FIBA Şampionlar Ligi\'ne yeni sezonda 3. eleme turundan itibaren dahil olacak Pınar Karşıyaka\'nın muhtemel iki rakibi netleşti. İlk turda Estonya ekibi Kalev Cramo, Makedon temsilcisi Karposh Sokoli\'yi eleyerek ikinci turda Macar Alba Fehervar\'ın rakibi oldu. Bu turda maçlar 24 ve 26 Eylül tarihlerinde oynanacak. Rakibe üstünlük sağlayan taraf, 3. turda Pınar Karşıyaka\'nın rakibi olacak.

Kaf-Kaf, 29 Eylül\'de konuk olacağı rakibini 2 Ekim\'de İzmir\'deki rövanşta gruplara kalmak için ağırlayacak. Mali sıkıntıları nedeniyle oyuncularına henüz eylül ayındaki ilk maaşlarını ödeyemeyen ve takımın dağılması tehlikesiyle karşı karşıya gelen Pınar Karşıyaka\'da sponsor Yaşar Holding\'le yeniden görüşmeyi bekleyen yönetimin kaynak arayışı da sürüyor.