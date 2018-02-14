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Spor

Pınar Karşıyaka'nın rakibi PAOK

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ikinci sırayı elde ederek Play-Off aşamasına adını yazdıran Pınar Karşıyaka, son 16 turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla eşleşti

14 Şubat 2018 16:46

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda ikinci sırayı elde ederek Play-Off aşamasına adını yazdıran Pınar Karşıyaka, son 16 turunda Yunanistan\'ın PAOK takımıyla eşleşti. 
İsviçre\'nin Cenevre kentinde yapılan kura çekiminde yeşil-kırmızılıları genel menajer Selim Çınar temsil etti. Bu turda saha avantajını elinde bulunduran Karşıyaka, ligde B Grubu\'nu 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan rakibine 6 veya 7 Mart\'ta Selanik\'te konuk olacak ve 13-14 Mart\'ta rövanşta ağırlayacak.
Karşıyaka, Yunan ekibiyle daha önce Avrupa arenasında en son 2014-15 sezonunda Eurocup gruplarında karşılaştı. PAOK, İzmir\'deki ilk maçı 87-81 kazanırken Selanik\'teki rövanşta 79-74\'lük skorla Karşıkaya galibiyete uzandı. Temsilcimiz, PAOK\'la 2015-16 ve 2016-17 sezonlarından önce de hazırlık turnuvalarında rakip oldu. Yeşil-kırmızılı ekip, rakibine skor üstünlüğü sağlayarak turu geçtiği takdirde İspanya\'dan UCAM Murcia-Tenerife eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.
AY-YILDIZA 2 PINAR KARŞIYAKALI
Basketbolda A Milli Takım\'ın 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu\'nda 23 Şubat\'ta İsveç ve 26 Şubat\'ta da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna Pınar Karşıyaka\'dan Metin Türen ve Berk Uğurlu da davet edildi. Ay-yıldızlılar, cuma günü İstanbul\'da kampa girecek.
 

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