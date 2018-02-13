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Spor

Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oluyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 10 galibiyet, 4 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın son 16 turundaki rakibi yarın belli olacak

13 Şubat 2018 14:42

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nu 10 galibiyet, 4 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka\'nın son 16 turundaki rakibi yarın belli olacak. İsviçre\'nin Cenevre kentindeki kura çekimi saat 12.30\'da başlayacak. Kaf-Kaf\'ı kurada Genel Menajer Selim Çınar temsil edecek. Kurada ikinci torbada yer alan yeşil-kırmızılılar, gruplarını üçüncü sırada bitirerek üçüncü torbaya giren Yunanistan\'dan AEK ve PAOK veya Fransa\'dan Nanterre 92\'yle eşleşecek.
Son 16\'da saha avantajını elinde bulunduran temsilcimiz rakibiyle 6-7 Mart\'ta deplasmanda karşılaşıp 13 veya 14 Mart\'ta İzmir\'de çeyrek final için rövanşa çıkacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde ilk yarıyı Play-Off hattında bitiren 8 takımın katıldığı Türkiye Kupası finalleri ve 2019 Dünya Kupası elemeleri nedeniyle mart ayının ilk haftasına kadar maç yapmayacak Karşıyaka\'da oyuncular Galatasaray deplasmanının ardından tatile çıktı. 

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