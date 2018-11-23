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Spor

Pınar Karşıyaka'nın konuğu Sakarya

İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta düşme potasındaki Banvit'e deplasmanda 84-75 kaybedip taraftarını üzen Pınar Karşıyaka, 8'inci hafta müsabakasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek

23 Kasım 2018 15:14

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde geçen hafta düşme potasındaki Banvit\'e deplasmanda 84-75 kaybedip taraftarını üzen Pınar Karşıyaka, 8\'inci hafta müsabakasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor\'u konuk edecek. 
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30\'da başlayacak. Çarşamba günü FIBA Avrupa Kupası C Grubu\'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 86-75 yenip 2\'nci tura çıktıklarını hatırlatan antrenör Özhan Çıvgın, \"Banvit maçında aldığımız sonuç bizi üzse de Avrupa\'da moral bulduk. İnanıyorum ki Sakarya BŞB maçında da oyuncularım gerekeni yapacak. Taraftarımızdan destek bekliyoruz\" diye konuştu. 

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