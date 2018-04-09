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Spor

Pınar Karşıyaka'nın gözü yüksekte

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) FIBA Şampiyonlar Ligi'nden çeyrek finalde elendikten sonra Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçta 3'üncü galibiyetini Yeşilgiresun Belediyespor karşısında 77-71'lik skorla alan Pınar Karşıyaka, gözünü üst basamağınd

09 Nisan 2018 16:47

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi\'nden çeyrek finalde elendikten sonra Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde son 4 maçta 3\'üncü galibiyetini Yeşilgiresun Belediyespor karşısında 77-71\'lik skorla alan Pınar Karşıyaka, gözünü üst basamağındaki rakiplere çevirdi.
Uzun süre düşme korkusu yaşadığı ligde son dönemdeki çıkışıyla alt gruptan uzaklaşan Kaf-Kaf, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Trabzonspor gibi rakiplerinin haftayı yenilgiyle tamamlamasıyla çifte mutluluk yaşadı. Kalan 6 haftada Play-Off şansını sonuna kadar zorlamayı hedefleyen, yeni sezonda Avrupa\'da yer almayı kesinleştirmek için ligi en az 9\'uncu tamamlamak isteyen Karşıyaka\'nın bu basamaktaki İstanbul BŞB\'yle arasında 1 galibiyet fark kaldı.

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