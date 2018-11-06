Pınar Karşıyaka'nın çok özel maçı

İZMİR, (DHA) -

PINAR Karşıyaka, yarın FIBA Europe Cup\'ta evinde Spirou Basket karşısına Avrupa arenasındaki 100\'üncü galibiyetini almak için çıkacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki mücadele saat 20.30\'da başlayacak. Bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi. Avrupa\'da tarihinde 195 maç oynayan yeşil-kırmızılı ekip, şimdiye kadar 99 galibiyet, 94 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Kaf-Kaf, bu sezon grupta oynadığı ilk 3 maçı 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçerek 2. tur için avantaj yakaladı. Evinde kalan 2 maçı kazandığı takdirde 2. tur biletini büyük oranda cebine koyacak İzmir temsilcisi, Belçikalı rakibi Spirou\'yu deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 86-77 mağlup etmeyi başarmıştı.