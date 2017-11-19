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Spor

Pınar Karşıyaka'dan 20 yıl sonra kahreden tablo

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6'ncı mağlubiyetini Demir İnşaat Büyükçekmece deplasmanında 77-70'lik skorla alan Pınar Karşıyaka, 20 sezon sonra tarihinin en kötü serisine imza attı

19 Kasım 2017 16:33

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste 6\'ncı mağlubiyetini Demir İnşaat Büyükçekmece deplasmanında 77-70\'lik skorla alan Pınar Karşıyaka, 20 sezon sonra tarihinin en kötü serisine imza attı. Ligde 1974-75\'ten bu yana 44 sezondur aralıksız yer alan İzmir ekibi, son olarak 20 yıl önce 1997-98 sezonuna üst üste 10 yenilgiyle başladıktan sonra kümede kaldı. Yeşil-kırmızılı ekip, o sezondan sonra ligde yalnız 2001-02 ve 2004-05 sezonlarında üst üste 5 yenilgi aldı.
Karşıyaka, bu sezona ise Anadolu Efes galibiyetiyle başladıktan sonra son 6 maçını kaybederek 20 yılın en kötü performansını sergiledi. Henüz 2.5 sezon önce şampiyonluğa ulaştığı ligde bu sezon 1 galiyet, 6 yenilgiyle son sıraya demir atan Pınar Karşıyaka, bonservisi nedeniyle lisansı çıkarılamayan Dustin Hogue\'un ayrılması, Dominic Waters\'ın dizinden sakatlanmasıyla sahada 3 yabancıyla mücadele ediyor. Transfer yasağının taksitlerini ödemeyen Kaşıyaka, FIBA\'dan yeniden yasak aldığı için takviye yapamıyor.

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