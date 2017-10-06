Pınar Karşıyaka'da yabancılara müjde

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon öncesi ağustos ayındaki peşinat ve eylülde ödenmesi gereken maaşlarını alamadıkları için 5 yabancı oyuncudan Dj Kennedy, Dustin Hogue ve Dominic Waters\'ın dün antrenman boykotu yaptığı Pınar Karşıyaka, krizi Yaşar Holding\'in desteğiyle çözdü. Yeşil-kırmızılıların potadaki isim sponsoru olan Yaşar Holding, 5 yabancıdan Kennedy, Waters, Jones ve Wood\'a birer maaş ödemesi yaptı.

Kadrodaki yerli oyuncular ve Güney Kore temsilcisi Goyang Orions\'a 100 bin dolar (358 bin TL) tutarındaki bonservisi ödenemediği için lisansı çıkarılamayan Hogue\'a ise ödeme yapılmadı. Pınar Karşıyaka\'da yabancılar, yönetimi maaşları ödenmediği takdirde pazar günü Anadolu Efes\'le oynanacak ligin ilk maçına çıkmamakla tehdit etmişti. Holding, kulübe sponsorluk anlaşması gereği eylül ayında vermesi gereken parayı transfer yasağı ödemelerine aktardığı için ilk maaş ödemelerini yönetimin yapmasını beklemişti.