Pınar Karşıyaka'da yabancı oyuncular yönetime rest çekti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde Macar temsilcisi Alba Fehervar\'ı eleyerek gruplara kalmayı başaran Pınar Karşıyaka\'da eylül ayında almaları gereken ilk maaşları halen ödenemeyen yabancı oyuncular, yönetime rest çekti. Yeşil-kırmızılıların sezon öncesi kadroya kattığı 5 ABD\'li basketbolcunun maaşları bu hafta içinde ödenmediği takdirde pazar günü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Anadolu Efes\'le iç sahada oynanacak sezonun ilk maçına çıkmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.

Başkan Mutlu Altuğ\'un bu gelişme üzerine dün divan kurulu ve eski yöneticilerle yapılan toplantıda sıkıntılı duruma sponsor Yaşar Holding\'in de dikkatini çekmek için maça genç oyuncularla çıkma ihtimalini dillendirdiği belirtildi. Para arayışında olan Pınar Karşıyaka, sezon başında Goyang Orions\'un elinden alınan Dustin Hogue\'un 100 bin dolar tutarındaki bonservisini de henüz Güney Kore temsilcisine ödeyemedi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayamayan Hogue, lisansı olmadığı için ligde de forma giyemeyecek.