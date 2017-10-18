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Spor

Pınar Karşıyaka'da Trifunovic'ten övgü ve uyarı

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Dinamo Sassari'den sonra evinde Juventus Utena'yı da 90-78 mağlup ederek 2'de 2 yapan Pınar Karşıyaka'da Antrenör Aleksandar Trifunovic, oyuncularını kutlarken rotasyondaki sıkıntının önümüzdek

18 Ekim 2017 15:01

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda Dinamo Sassari\'den sonra evinde Juventus Utena\'yı da 90-78 mağlup ederek 2\'de 2 yapan Pınar Karşıyaka\'da Antrenör Aleksandar Trifunovic, oyuncularını kutlarken rotasyondaki sıkıntının önümüzdeki haftalarda kendilerini zorlayabileceğini söyledi.
Gruptan çıkma yarışında önemli bir galibiyet alarak yollarına kayıpsız devam ettiklerini belirten Sırp çalıştırıcı, \"Zorlu bir deplasman seyahatinden gelip fazla çalışamadan maça çıktık. Ligde Gaziantep deplasmanındaki yenilgi biraz enerjimizi düşürdü. Ev sahibi avantajımızı da kullanıp kazandık. Genç oyuncuların maçta yaptığı katkı ayrıca sevindiriciydi. Onları oynatmaya devam edeceğim\" diye konuştu.
Sezon başından bu yana takımla çalışan yabancılardan Dustin Hogue\'u temmuz ayında sözleşme imzaladığı Güney Kore ekibi Goyang Orions\'a ödenmesi gereken 100 bin dolar bonservis nedeniyle lig ve Avrupa\'da halen oynatamayan Karşıyaka\'da Trifunovic, \"Bu zorlu süreçte dar bir rotasyonla oynamak zorunda kalıyoruz. Hogue\'nın lisansının olmaması ve Erdi\'nin sakatlığı bizim dar olan rotasyonumuzu daha da kısıtlı hale getirdi. Bu dar rotasyon bize ileride sıkıntı yaşatabilir\" dedi. Hogue\'un bonservisi, oyuncuların geciken maaşları ve transfer yasağının yaklaşık 700 bin TL tutarındaki ikinci taksitini ödeyebilmek için halen arayışta olan Karşıyaka, cumartesi günü Galatasaray\'ı cezası nedeniyle seyircisiz maçta ağırlayacak.

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