Pınar Karşıyaka'da Trifunovic oyundan memnun değil

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nin 18. hafta maçında Galatasaray Odeabank\'a deplasmanda 98-82 mağlup olan Pınar Karşıyaka\'da Antrenör Aleksandar Trifunovic, oynanan oyunun ardından küplere bindi. Üst üste Gaziantep Basketbol ve Monaco galibiyetlerinin ardından Galatasaray\'a karşı çok kötü bir performans ortaya koyduklarını anlatan Sırp çalıştırıcı, \"Galatasaray kazanmayı hak etti. Biz bu şekilde oynarsak bırakın Galatasaray\'ı, deplasmanda hiçbir rakibi yenemeyiz. Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikası haricinde oyunda yoktuk. Böyle olunca kazanmamız mümkün olmaz. Savunma ve hücumda etki edecek oyuncumuz yoktu\" diye konuştu.