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Spor

Pınar Karşıyaka'da seçme günü

İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın altyapı seçmeleri yarın yapılacak

17 Haziran 2018 19:28

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka\'nın altyapı seçmeleri yarın yapılacak. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri\'nde sabah saat 10.00\'da başlayacak seçmelere 2003 ile 2010 yılları arasında doğan basketbolcu adayları katılacak. Tesislere üzerinde Karşıyaka forması veya baskısız, logosuz kırmızı, yeşil tişörtle gelmeyenler, başka bir takım ürünü giyenler seçmelere alınmayacak. Futbolda son dönemde altyapıda yapılanmaya giden yeşil kırmızılılar, basketbolda da Türkiye\'nin en kapsamlı altyapı organizasyonlarından birini kurmaya hazırlanıyor.

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