Pınar Karşıyaka'da Marei milli takımda

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde sezona evinde hazırlanan Pınar Karşıyaka\'da yeni transferlerden Gailius\'un Litvanya Milli Takımı\'na çağrılmasından sonra Assem Marei de Mısır Milli Takımı\'na davet edildi.

Yeşil-kırmızılılarda yeni pivotu, ülkesinin yarın oynanacak Çad ve 16 Eylül\'deki Kamerun maçlarında forma giyecek. İzmir ekibinden, A Milli Takım\'a davet edilen Berk Uğurlu ise geçen hafta kadrodan elenip takıma katılmıştı. Pınar Karşıyaka\'da yeni sezon öncesi lig, Avrupa ve turnuvalarda iç saha maçlarında geçerli VIP kart ve kombine biletlerin satışı devam ediyor.

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