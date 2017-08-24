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Spor

Pınar Karşıyaka'da Jones antrenmanlara başladı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi 12 milyon TL toplam maliyeti olan iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka'da yeni yabancılardan Jarrod Jones da takımla antrenmanlara başladı

24 Ağustos 2017 16:04

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde sezon öncesi 12 milyon TL toplam maliyeti olan iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka\'da yeni yabancılardan Jarrod Jones da takımla antrenmanlara başladı.
Antrenör Aleksandar Trifunovic ve yardımcıları Sijan Djorje ile İnanç Koç yönetiminde, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda idman yapan Pınar Karşıyaka\'da Jones, takıma katıldı. Ay sonunda İzmir\'de olacak DJ Kennedy ve A Milli Takım kadrosunda 31 Ağustos\'ta başlayacak Avrupa Şampiyonası\'na hazırlanan Metin Türen dışında eksiği kalmayan yeşil kırmızılı ekip, 7 Eylül\'de 5 günlük kamp ve hazırlık maçları için Slovenya\'ya gidecek. Karşıyaka\'da daha önce 7 yeni transferden Dustin Hogue, Dominic Waters, Scott Wood ve Berk Uğurlu, takımla sezon hazırlıklarına başlamıştı.

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