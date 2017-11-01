Pınar Karşıyaka'da Hogue gidiyor

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- PINAR Karşıyaka\'da 9 Ağustos\'ta transfer edilmesine rağmen 100 bin dolar tutarındaki bonservisi ödenmediği için halen lisansı çıkarılamayan Dustin Hogue, 1 dakika bile oynamadan ayrılmak üzere.

3 aydır hiç ödeme yapılmayan oyuncu, kulübe ihtar çekti. Karşıyaka, yasal sürenin dolacağı yarına kadar ödeme yapamazsa Hogue\'un serbest kalacağı öğrenildi. Basketbol Federasyonu, oyuncuya, maaşı hak ettiği tarihten itibaren 30 gün içinde ödenmezse kulübe ihtar çekerek 5 günlük süre zarfında serbest kalma hakkı tanıyor. Karşıyaka\'yla 275 bin dolar yıllık ücretle gelecek sezonu opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayan Hogue, kulüpten bu parayı FIBA kanalıyla oynamadan talep etme hakkına da sahip olacak.

Hogue\'un adı Karşıyaka\'yla anıldığı dönemde 20 Temmuz\'da Güney Kore ekibi Goyang Orions\'la sözleşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Buna rağmen transfer edilen Hogue için Orions\'a ödenmesi gereken 100 bin dolar bonservis bedeli, oyuncunun sözleşmesinin içine verilecek peşinat olarak eklendi. Aradan geçen 3 ayda ne Hogue, ne Güney Kore ekibine ödeme yapılınca 25 yaşındaki basketbolcu lig ve FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde forma giyemedi. Transfer yasağının 700 bin TL tutarındaki ikinci taksitini yatıramadığı için FIBA\'dan yeniden yasak alan Karşıyaka, Hogue\'un bonservisini ödese dahi yasağı kaldırmadan lisansını çıkaramayacak. Karşıyaka, kadro ve teknik heyete maaş ödemekte de sıkıntı çekiyor.

AVRUPA MORALİ

Potada bu sezon maaş sıkıntıları, antrenman boykotları, istifa krizleri ile transfer yasağıyla boğuşan, ligde de kötü gidişe çare bulamayan Pınar Karşıyaka, Avrupa\'da moral buluyor. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste 3 yenilgi alınca alt sıralara demir atan Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda ise Hapoel Holon\'u eksik kadroyla 98-91 yenerek 4 haftada 3 galibiyete ulaştı. Hogue\'un yanı sıra bel ağrılarını gerekçe gösteren Jones\'un oynamadığı Karşıyaka, sahaya 3 yerliyle çıktı. Kadrodaki genç yerli oyunculardan Egemen 13, Berk 10, Görkem ve Metin 8\'er, Alp 5 sayıyla yıldızlaştı. Karşıyaka, Avrupa\'da grubunda 4\'te 4 yapan lider Monaco\'nun ardından ikinci sırada bulunuyor.

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