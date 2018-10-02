Pınar Karşıyaka'da Henry takıma katılıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde sezonun ilk maçında cumartesi günü saat 15.15\'te Tofaş\'ı ağırlayacak Pınar Karşıyaka\'da Çin Ligi\'nde takımı final oynadığı için hazırlık dönemini kaçıran yeni transferlerden Sek Henry geliyor.

Çin NBL Ligi\'nde finale çıkan takımı Hunan, Shaanxi\'yle oynadığı seriyi 4-0 kaybeden Henry\'nin Tofaş maçı öncesi yarın İzmir\'de olması bekleniyor.

Karşıyaka, Henry\'e hazırlık dönemini kaçırdığı için sözleşme gereği 20 bin dolar ceza kesmişti. Yeşil kırmızılılar, tecrübeli şutör guardın gelişiyle lig ve FIBA Europe Cup maratonu öncesi tam kadro olacak. FIBA\'yla temas kurarak transfer yasağı kapsamında kesinleşmiş eski borcunu taksitlendiren Karşıyaka, ilk taksidi yatırarak 7 yeni transferine lisans çıkarmaya çalışıyor.