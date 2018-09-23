Pınar Karşıyaka'da Henry sıkıntısı

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka\'nın İsrail temsilcisi Maccabi Ashdod\'tan transfer ettiği Sek Henry henüz yeşil-kırmızılı takıma katılamadı.

Şu an Çin\'de Hunan forması giyen Amerikalı oyuncunun Yaz Ligi\'nin devam etmesi nedeniyle İzmir\'e gelemediği öğrenildi. Hunan\'ın Yaz Ligi\'nde finale yükseldiği ve Henry\'nin bu ay sonunda Karşıyaka\'yla çalışmalara başlayacağı ifade edildi. İzmir ekibinin, Henry\'nin gelememesi nedeniyle oyuncunun kontratından 20 bin Dolar kesinti yaptığı vurgulandı.