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Spor

Pınar Karşıyaka'da Henry ilk hafta yok

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasında cumartesi günü Tofaş'ı ağırlayacak olan Pınar Karşıyaka, maça yeni transferlerinden Sek Henry'den yoksun çıkacak

04 Ekim 2018 14:50

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde sezonun ilk haftasında cumartesi günü Tofaş\'ı ağırlayacak olan Pınar Karşıyaka, maça yeni transferlerinden Sek Henry\'den yoksun çıkacak. 
Çin Ligi\'nde forma giydiği için yeşil-kırmızılı ekibin sezon öncesi hazırlıklarına katılamayan, bu hafta içinde gelmesi beklenen Henry, kulübe rahatsızlığı nedeniyle uçağı kaçırdığını bildirdi. Karşıyaka\'nın daha önce takıma katılışı geciktiği için sözleşmesi gereği 20 bin dolar ceza kestiği oyuncunun durumu takip edilecek.
Yeşil-kırmızılılar, tecrübeli şutör guardla ilgili, \"Yeni transferimiz Sek Henry, ülkesi Amerika\'da hastaneye kaldırıldığı için gün içerisinde binecek olduğu uçağı kaçırmıştır. Sağlık durumunu yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun ilerleyen günlerde takımımıza katılmasını bekliyoruz\" açıklamasını yaptı. 
Karşıyaka, sezon başında ABD\'li uzun forvet Antonio Campbell\'den Türkiye\'ye gelişini sürekli bahanelerle ertelediği için vazgeçip yerine Kameron Chatman\'ı transfer etmişti.

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