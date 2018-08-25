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Spor

Pınar Karşıyaka'da Campbell yerine Chatman

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni transferlerinden Antonio Campbell'den İzmir'e mazeretsiz olarak gelmediği için vazgeçen Pınar Karşıyaka, NCAA (ABD Kolej Ligi) ekiplerinden Detroit Mercy Üniversitesi formasını giyen

25 Ağustos 2018 18:26

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yeni transferlerinden Antonio Campbell\'den İzmir\'e mazeretsiz olarak gelmediği için vazgeçen Pınar Karşıyaka, NCAA (ABD Kolej Ligi) ekiplerinden Detroit Mercy Üniversitesi formasını giyen Kameron Chatman\'la anlaştı. 22 yaşında, 2.06 boyunda olan çaylak uzun forvetle sözleşme imzalandı. Chatman, geçen sezon NCAA\'de Detroit Mercy formasıyla maç başına 17.8 sayı, 8.3 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla oynadı. Takımın 5. ve son yabancısı olacak ABD\'li forvet önümüzdeki günlerde Türkiye\'de olacak.

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