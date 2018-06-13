Pınar Karşıyaka'da Berk kalmak istiyor

İZMİR, (DHA)

Pınar Karşıyaka\'da geçen sezon başında Fenerbahçe Doğuş\'tan 1 yıllığına transfer edilen Berk Uğurlu, takımda kalmak istediğini açıkladı.

A Milli Takım kadrosunda da yer alan 22 yaşındaki guard, BasketFaul.com\'a yaptığı açıklamada, \"Pınar Karşıyaka\'ya giderken hem kendimle ilgili, hem de alacağım süreyle ilgili kaygılarım vardı. Ama sonuçta çok verimli bir sezon geçirdim. Benim içn para ikinci planda geliyor. Şu etapta çok yüksek hedefleri olan kulüplerde oynayacağım diye bir düşüncem yok, onu ileride düşünebilirim\" dedi.

Kendisi için önemli olanın oynayabileceği bir kadroda yer almak olduğunu belirten Berk, \"Karşıyaka\'da çok mutluyum, isterlerse kalırım. Taraftarla da çok güzel iletişimimiz var\" diye konuştu.

Berk geçen sezon ligde 7.6 sayı, 2.1 ribaund, 3 asist ortalamaları tutturdu. Antrenörünü belirleyip iç ve dış transfere başlayacak Karşıyaka, sözleşmesi biten Aleksandar Trifunovic\'e teşekkür ederek yollarını resmen ayırdı. Yerli bir çalıştırıcıyı göreve getirmek isteyen kulüpte başkan Turgay Büyükkarcı, adaylarla görüşmeleri sürdürüyor. Karşıyaka, forma ve malzeme tedarikçisine olan 300 bin TL borcunu 170 bin TL\'ye indirip yeniden anlaştı.

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