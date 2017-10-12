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Spor

Pınar Karşıyaka'da alınan galibiyetle yüzler güldü

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- BASKETBOLDA sezona mali sıkıntılar, antrenman boykotu, istifa ve sakatlık problemleriyle hazırlanmasına rağmen üst üste üçüncü galibiyetini FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçta Dinoma Sassari deplasmanında son saniyele

12 Ekim 2017 17:38

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- BASKETBOLDA sezona mali sıkıntılar, antrenman boykotu, istifa ve sakatlık problemleriyle hazırlanmasına rağmen üst üste üçüncü galibiyetini FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'ndaki ilk maçta Dinoma Sassari deplasmanında son saniyelerde 88-87\'lik skorla alan Pınar Karşıyaka\'da keyifler yerine geldi.
Şampiyonlar Ligi 3\'üncü Eleme Turu\'nda Alba Fehervar\'ı evinde yenip saf dışı bıraktıktan sonra Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'ndeki ilk maçta Anadolu Efes\'i mağlup eden Pınar Karşıyaka, Avrupa\'da gruplara da galibiyetle başladı. 100 bin dolarlık bonservis bedeli yatırılamadığı için yeni transferlerinden Dustin Hogue\'u henüz resmi maçlarda oynatamayan Karşıyaka\'da eksik kadroyla alınan galibiyetler yüzleri güldürdü.
Yeşil-kırmızılılarda sezonun ilk maçlarının yıldızı konumuna gelen Jarrod Jones, İtalya\'da 29 sayı, 9 ribaundla parlarken DJ Kennedy de skora 16 sayı, 10 ribaundla double double yaparak katkı verdi. Karşıyaka, bu galibiyetle Avrupa\'da grup maçlarına galibiyetle başlama geleneğini de sürdürdü. İzmir temsilcisi 8 sezondur aralıksız yer aldığı Avrupa arenasında gruplarda oynadığı ilk maçların 7\'sini kazandı. Karşıyaka, Eurochallenge\'ta ilk maçlarda 2010-11\'de Zadar\'ı 88-81, 2011-12\'de Türk Telekom\'u 82-74, 2012-13\'te Tofaş\'ı 64-63, 2013-14\'te Eurocup\'ta Igokea\'yı 90-60, 2015-16\'da Euroleague\'de Barcelona\'yı 71-62, geçen sezon da yine Şampiyonlar Ligi\'nde Orodea\'yı 69-59 yenmeyi başarmıştı.

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