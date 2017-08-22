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Spor

Pınar Karşıyaka yeni sezon çalışmalarına başladı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi takımı 7 transferle yenileyen Pınar Karşıyaka antrenmanlara başladı

22 Ağustos 2017 16:08

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde sezon öncesi takımı 7 transferle yenileyen Pınar Karşıyaka antrenmanlara başladı.
Antrenör Aleksandar Trifunovic ve yardımcıları Sijan Djorje ile İnanç Koç yönetiminde, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda yapılan ilk çalışmaya gençlerin yanı sıra yeni transferlerden Dustin Hogue, Dominic Waters, Scott Wood ve Berk Uğurlu katıldı.
Pınar Karşıyaka\'nın 5 yeni yabancısından Jarrod Jones, yarın takıma dahil olacak. DJ Kennedy, ay sonunda İzmir\'e gelecek. Yeni transferlerden Metin Türen ise A Milli Takım kadrosunda 31 Ağustos\'ta başlayacak Avrupa Şampiyonası\'na hazırlanıyor. Uzun süre bütçe sıkıntısı çekip ardından 12 milyon TL maliyetle iddialı bir kadro kuran Pınar Karşıyaka, 7 Eylül\'e kadar İzmir\'de çalışıp, aynı gün Slovenya\'ya kampa gidecek.

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