Pınar Karşıyaka Walker ile pazarlıkta

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Özhan Çıvgın\'ı getirip iç transferde Berk Uğurlu, dış transferde ise Muratbey Uşak\'tan Tayfun Erülkü, Demir İnşaat Büyükçekmece\'den İlkan Karaman\'la sözleşme imzalayan Pınar Karşıyaka, listesindeki guard Erving Walker\'la pazarlıkta. Walker\'a şartlarını sunan Kaf-Kaf, tecrübeli oyun kurucunun teklifi kabul etmesini bekliyor. Yeşil-kırmızılılar, transferi ancak oyuncu sundukları teklifi kabul ederse gerçekleştirecek.

Karşıyaka\'nın geçtiğimiz sezonlarda da transfer etmek istediği 28 yaşında, 1.72 boyundaki oyun kurucu, kariyerinde Fransa\'da Elan Chalon, Dijon, Strasbourg, İtalya\'da Veroli ve Polonya\'da Stelmet Zielona Gora formalarını da giydi. Walker, geçen sezon ligde 18.5 sayı, 2.9 ribaund, 5.1 asist, FIBA Europe Cup\'ta 15.8 sayı, 1.6 ribaund, 3.7 asist ortalamaları tutturdu. Geçen sezon All-Star maçında 30 sayı atarak en skorer oyuncu olan Walker, Karşıyaka deplasmanında ise 34 sayı, 5 ribaund, 10 asistle oynadı.