Pınar Karşıyaka tura yakın

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

FIBA Europe Cup C Grubu\'nda 4 maçta 3\'üncü galibiyetini evinde Spirou Basket\'i 90-72 yenerek alan Pınar Karşıyaka, ilk etabın bitimine 2 hafta kala 2\'nci tur için büyük avantaj elde etti.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu skorla Avrupa arenasında tarihindeki 100\'üncü galibiyetini aldı. Grupta liderliği ele geçiren Pınar Karşıyaka, haftaya kendisi gibi 3 galibiyeti olan Donar Groningen\'i Hollanda deplasmanında yendiği takdirde 2\'nci tura çıkmayı garantileyecek.

Karşıyaka, mağlubiyet durumunda bile son hafta tüm maçlarını kaybederek gruptan çıkma iddiası kalmayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u evinde yendiği takdirde büyük oranda tur atlayacak.

İzmir temsilcisinde antrenör Özhan Çıvgın, Spirou karşısında taraftarla bütünleşerek özel ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Yeşil-kırmızılı ekipte dizindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen İlkan Karaman\'ın pazar günü oynanacak Darüşşafaka Tekfen maçına yetişmesi bekleniyor.