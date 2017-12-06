Pınar Karşıyaka transfer yasağını kaldırdı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde bu sezon 9 maçta 2 galibiyetle düşme hattına demir atan Pınar Karşıyaka, isim sponsoru Yaşar Holding\'in desteğiyle transfer yasağını kaldırdı. Bir süredir yasakla ilgili çalışma yürüten Pınar Karşıyaka, Yaşar Holding kanalıyla eski basketbolculardan Juan Palacios, Justin Carter, Josh Carter, Lazeric Jones\'un kalan alacakları için 1 milyon 680 bin TL ödenerek dosyalar kapatıldı.

Karşıyaka, sezon başında da transfer yasağını 3 takside bağlamış ancak ilk taksiti yatırıp kalan 2 taksiti ödemeyince FIBA\'dan yeniden transfer yasağı cezası almıştı. Lisansı çıkarılamayan Dustin Hogue\'un ayrılmasıyla ligde kadrosunda 4 yabancı bulunan tek takım olan Kaf-Kaf, kısa süre içinde en az 2 yabancı takviyesi yapmayı, alternatif yerli oyuncu da kadrosuna katmayı planlıyor.