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Spor

Pınar Karşıyaka-Trabzonspor: 86-107

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka HAKEMLER: Ersan Ergüler (xx), Egemen Ercan (xx), Alper Elçikoca (xx) PINAR KARŞIYAKA: Berk (xx) 10, Egemen (xx) 8, Wood (xx) 14, Dj Kennedy (x), Jones (xxx) 25, Metin (x) 3, Berke (x

16 Eylül 2017 00:18

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Ersan Ergüler (xx), Egemen Ercan (xx), Alper Elçikoca (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Berk (xx) 10, Egemen (xx) 8, Wood (xx) 14, Dj Kennedy (x), Jones (xxx) 25, Metin (x) 3, Berke (x) 3, Hogue (xx) 18, Alp (x) 5, Görkem (x)

TRABZONSPOR: Browning (xxx) 7, Vasiliauskas (xxx) 10, Deniz (xx) 5, Eldridge (xxx) 20, Green (xxx) 18, Heslip (xxxx) 38, Zubcic (xxx) 7, Alper (x), Obekpa (x) 2

1.PERİYOT: 24-20

İLK YARI: 44-52

3.PERİYOT: 69-78

BEŞ FAUL: Green (37.51) (Trabzonspor)

Pınar Karşıyaka, ev sahipliğini yaptığı Pınar Cup 2017\'deki ilk maçında Trabzonspor\'a 107-86 mağlup oldu. Yarın oynanacak finalde Demir İnşaat Büyükçekmece ile eşleşen Trabzonspor\'da Heslip, 38 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Dominic Waters kadroda yer almazken, ikinci çeyrekte sakatlanan DJ Kennedy ise maça devam edemedi.

Karşılaşmaya 4-0\'lık seriyle başlayan Trabzonspor karşısında Jones ve Egemen\'in sayılarıyla 5. dakikada 11-9 öne geçen Pınar Karşıyaka, çeyreği 24-20 üstün tamamladı. İkinci periyodun ilk bölümünde ev sahibi ekipten DJ Kennedy, savunmaya dönmek isterken rakip takımdan Browning ile çarpışarak sol dizinden sakatlandı ve oyunu terk etmek zorunda kaldı. Bu bölümde Heslip\'in üst üste dış atışlardan bulduğu sayılarla oyuna ağırlığını koyan Trabzonspor, Green ve Browning\'in de skora katkısıyla soyunma odasına 8 sayı önde girdi: 44-52.

Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü çeyrekte yeşil-kırmızılı takım, Hogue ve Jones\'un sayılarıyla etkili olurken, Heslip farkın kapanmasına izin vermedi ve Trabzonspor, periyodu 78-69 üstün bitirdi. Final bölümünde Eldridge ile skor üreten konuk takım müsabakayı 107-86 kazandı. Pınar Cup\'ta yarın saat 17.00\'de final maçında Demir İnşaat Büyükçekmece ile Trabzonspor, bu maçtan önce 14.30\'da ise üçüncülük mücadelesinde Pınar Karşıyaka ile Stelmet Zielona Gora karşı karşıya gelecek.

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