T24 LogoT24 Logo
Spor

Pınar Karşıyaka, Tofaş'a konuk olacak

İZMİR, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçta 3 galibiyet alarak çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, yarın zirve yarışındaki Tofaş'a konuk olacak

14 Nisan 2018 14:53

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde son 4 maçta 3 galibiyet alarak çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, yarın zirve yarışındaki Tofaş\'a konuk olacak.
Tofaş Spor Salonu\'nda oynanacak mücadele saat 17.00\'de başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Berk yine forma giyemeyecek. Ligde alt grupla bağlarını koparmaya çalışan Karşıyaka, sezonun son 6 haftasına 25 maçta toplam 9 galibiyetle girdi. Uzun süre liderlik koltuğunda oturan Tofaş ise ligde 19 galibiyetle zirvedeki Fenerbahçe\'nin gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper LigiPınar KarşıyakaTofaşTofaş Spor SalonuYeşilkırmızılıBerkLigdeKarşıyakaUzunFenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24