Pınar Karşıyaka-Stelmet Zielona Gora: 75-70

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Dağder Dağlı (xx), Egemen Ercan (xx), Murat Danışan (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Berk (xxx) 11, Wood (xxx) 26, Jones (xx) 7, Metin (xx) 5, Egemen (xxx) 10, Hogue (xxx) 14, Alp (x), Berke (x) 2

STELMET ZIELONA GORA: Florence (xx) 9, Moore (xx) 9, Matczak (x) 3, Savovic (xxx) 16, Dragicevic (xxx) 14, Taylor (x), Mokros (x) 5, Koszarek (xx) 5, Hrycanivk (x) 2, Zamojski (xx) 7

1.PERİYOT: 23-20

İLK YARI: 41-33

3.PERİYOT: 56-47

5 FAUL: Jones (32.33), Egemen (36.47) (Pınar Karşıyaka)

PINAR Cup 2017’deki ilk maçta Trabzonspor’a mağlup olan ev sahibi Pınar Karşıyaka, Polonya temsilcisi Stelmet Zielona Gora’yı 75-70 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadelede yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Waters ve DJ Kennedy forma giyemedi. Kaf-Kaf’ta 26 sayıyla oynayan Woods, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Maça Wood’un üst üste 3 sayılık basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 23-20 önde tamamladı. İkinci periyotta Wood ve Hogue’un üst üste sayılarıyla farkı 11 sayıya kadar çıkaran Kaf-Kaf, soyunma odasına 41-33 önde gitti. Yeşil-kırmızılı ekibin üstünlüğünü sürdürdüğü üçüncü periyot 56-47 tamamlandı. Son periyotta Karşıyaka’da Jones ve Egemen’in 5 faülle oyun dışı kalmasıyla Gora, bitime 2 dakika kala farkı 2 sayıya kadar indirdi. Rakibine günün yıldız ismi Wood ve Berk’le yanıt veren ev sahibi ekip, salondan 75-70 galip ayrıldı.