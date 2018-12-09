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Spor

Pınar Karşıyaka sonunu getiremedi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, eksik çıktığı son 2 maçta lider Fenerbahçe ve Türk Telekom'a son anlarda mağlup oldu, Play-Off potasındaki yerini sıkıntıya soktu

09 Aralık 2018 15:47

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Pınar Karşıyaka, eksik çıktığı son 2 maçta lider Fenerbahçe ve Türk Telekom\'a son anlarda mağlup oldu, Play-Off potasındaki yerini sıkıntıya soktu. Namağlup lider Fenerbahçe\'ye Sek Henry\'den yoksun olduğu deplasmanda maçı uzun süre önde götürmesine rağmen 80-72 yenilen Pınar Karşıyaka, sahasında Türk Telekom önünde eline kadar gelen kazanma şansını kaçırdı. 
Sakatlanan Berk ve Gailius\'un forma giyemediği yeşil-kırmızılı ekip, son dakikaya önde girmesine rağmen Berk\'in yokluğunda dinlenmeden sahada kalan guard Walker\'la üst üste hücumlardan boş dönüp 89-86 kaybetti. 
Karşıyaka, 10 haftada 4 galibiyette kaldı. İzmir ekibinde, A Milli Takım\'da ayak bileğinden sakatlanan Berk\'in Fenerbahçe önünde sakatlığının nüksettiği ve 1 ay parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Yine bileğinde ödem bulunan Gailius da FIBA Europe Cup\'taki Szolnoki Olaj deplasmanında forma giyemeyecek.

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