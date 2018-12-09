Pınar Karşıyaka sonunu getiremedi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Pınar Karşıyaka, eksik çıktığı son 2 maçta lider Fenerbahçe ve Türk Telekom\'a son anlarda mağlup oldu, Play-Off potasındaki yerini sıkıntıya soktu. Namağlup lider Fenerbahçe\'ye Sek Henry\'den yoksun olduğu deplasmanda maçı uzun süre önde götürmesine rağmen 80-72 yenilen Pınar Karşıyaka, sahasında Türk Telekom önünde eline kadar gelen kazanma şansını kaçırdı.

Sakatlanan Berk ve Gailius\'un forma giyemediği yeşil-kırmızılı ekip, son dakikaya önde girmesine rağmen Berk\'in yokluğunda dinlenmeden sahada kalan guard Walker\'la üst üste hücumlardan boş dönüp 89-86 kaybetti.

Karşıyaka, 10 haftada 4 galibiyette kaldı. İzmir ekibinde, A Milli Takım\'da ayak bileğinden sakatlanan Berk\'in Fenerbahçe önünde sakatlığının nüksettiği ve 1 ay parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Yine bileğinde ödem bulunan Gailius da FIBA Europe Cup\'taki Szolnoki Olaj deplasmanında forma giyemeyecek.