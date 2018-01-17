Pınar Karşıyaka son 16'ya çok yakın

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda İsrail deplasmanında Hapoel Holon\'u 20 sayı geriden gelip 95-93 yenmeyi başaran Pınar Karşıyaka, grup aşamasının bitimine 3 maç kala son 16 biletini büyük oranda aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, bu galibiyetle 11 hafta sonunda 7 galibiyete ulaştı. İlk 4 sırayı elde eden takımların tur atlayacağı 8 takımlı grupta 5. sıradaki Dinamo Sassari\'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor.

Kaf-Kaf kalan 3 haftada tek galibiyet alması durumunda adını son 16 takım arasına yazdıracak. İtalyan ekibi Sassari kalan maçlarda 3\'te 3 yapamazsa Karşıyaka tüm karşılaşmalarını kaybetse dahi gruptan çıkacak. Grupta 5 ve 6. sırayı elde edecek takımlar yollarına FIBA Europe Cup\'ta devam ederken 7 ve 8. takım ise bu sezonluk Avrupa macerasını sonlandıracak.

ZİRVEDEKİ İKİLİ

PINAR Karşıyaka\'da bu sezon gösterdikleri performansla takımı sırtlayan Jarrod Jones ve DJ Kennedy, Şampiyonlar Ligi\'nde istatistiklerde de zirve yaptı. Jones, maç başına 20.3 sayıyla ligin en skorer oyuncusu olurken, Kennedy 19.9 sayı ortalamasıyla ikinci sıraya yerleşti. Kennedy ribaund sıralamasında maç başına 9.6 ribaundla da verimlilik ortalamasında ilk sırada. Dominic Waters ise asist sıralamasında 6.5 asistle üçüncü sıraya yer alıyor.