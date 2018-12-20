Pınar Karşıyaka-S.Oliver Würzburg: 87-96

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Zdravko Rutesic (Makedonya) (xx), Sergey Mikhaylov (Rusya) (xx), Valerio Grigioni (İtalya) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Walker (xxx) 25, Henry (xxx) 26, Erdi (x) 3, İlkan (x) 4, Marei (xxx) 17, Tayfun (xx) 8, Chatman (x) 2, Egemen (x) 2

S.OLIVER WURZBURG: Cooks (xxx) 18, Bowlin (xx) 9, Wells (xx) 2, Ellis (xxx) 14, Morrison (xxx) 10, Hulls (xxx) 27, Olaseni (xx) 8, Obiesie (x) 3, Richter (x), Koch (xx) 5

1.PERİYOT: 17-17

İLK YARI: 37-42

3.PERİYOT: 56-59

5 FAUL: Morrison (36.10), Koch (43.38) (Würzburg) - Marei (38.33) (Pınar Karşıyaka)

FIBA Europe Cup 2\'nci Tur I Grubu\'na Szolnoki Olaj\'ı deplasmanda yenerek başlayan Pınar Karşıyaka, liderlik mücadelesinde evinde Alman ekibi S.Oliver Würzburg\'a normal süresi 82-82 biten maçta uzatmada mağlup oldu: 87-96.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda oynanan maçta konuk ekipten Hulls 27 sayıyla oynarken Kaf-Kaf\'a Henry\'nin 26, Walker\'ın 25 sayısı yetmedi.

Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kutlanan 19 Aralık\'a denk gelen karşılaşmada tribünler doldu. Maç öncesi salon çevresinde lazer şovları düzenlendi. DJ performansıyla ısınan taraftarlara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Karşıyakalı oyuncular parkeye isimleri tek tek anons edilerek görsel şov eşliğinde çıktı. Mücadeleyi Ekonomi eski Bakanı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi de protokol tribününde yeşil-kırmızılı yönetimle birlikte izledi. Karşıyaka\'da sakatlıkları süren Berk ve Gailius yine forma giyemedi. Pınar Karşıyaka, Avrupa\'da bir sonraki maçta 9 Ocak\'ta Sigal Piriştine\'yi ağırlayacak.

Maçın karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyodu 17-17 eşitlikle sonuçlandı. İkinci periyodun başında konuk ekip Hulls\'la üst üste 3 sayılık basketler buldu. Pota altından direnmeye çalışan Karşıyaka\'nın hücumlardan boş dönmesinden yararlanan Alman temsilcisi farkı 29-19\'la 10 sayıya kadar çıkardı. Devre, Marei\'nin son saniye turnikesiyle 37-42 bitti. Üçüncü periyotta taraftarının desteğiyle oyuna yeniden ortak olmaya çalışan Pınar Karşıyaka, Tayfun\'un periyodun bitimine 3 dakika kala attığı basketle skoru 50-51\'e getirip farkı 1 sayıya kadar indirdi. Henry\'nin son saniye üçlüğüyle son 10 dakikalık bölüm 56-59 başladı. Dördüncü periyodun 2\'nci dakikasında Egemen\'le 61-61 eşitliği yakalayan temsilcimiz hemen ardından Walker\'ın 3 sayısıyla 64-61 öne geçti. Son 15 saniyeye 81-80 girildi. Walker, kullandığı 2 serbest atıştan birini sayıya çevirdi. Wells\'in turnikesiyle bitime 7 saniye kala skor 82-82\'ye geldi. Henry\'nin 3 sayılık atış denemesi basketle sonuçlanmayınca karşılaşma uzatmaya gitti. 5 dakikalık uzatma bölümünde Karşıyaka üst üste hücumlardan boş dönünce Würzburg maçı kazanan taraf oldu: 87-96.