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Spor

Pınar Karşıyaka sezona ısındı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -  TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sezona üst üste 2 mağlubiyetle kötü başlayan Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup'ta Spirou Basket'i yenip ilk galibiyetini aldıktan sonra ligde de deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyesp

22 Ekim 2018 14:58

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - 
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde sezona üst üste 2 mağlubiyetle kötü başlayan Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup\'ta Spirou Basket\'i yenip ilk galibiyetini aldıktan sonra ligde de deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor engelini aşmayı başardı.
Rakibini deplasmanda 89-84 mağlup ederek çıkışa geçen yeşil-kırmızılılarda Marei, İlkan, Walker, Berk ve takıma geç katılan Henry\'nin yükselen performansı yüzleri güldürdü. Pınar Karşıyaka, Avrupa\'da Çarşamba günü sezonun ilk iç saha sınavında Donar Groningen\'i ağırladıktan sonra ligde de pazar günü Afyon Belediyespor\'la yine evinde oynayacak.

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