Pınar Karşıyaka şampiyonluk için parkede

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezon öncesi ev sahipliği yaptığı Karşıyaka Turnuvası\'nın ilk maçında güçlü rakibi Türk Telekom\'u 92-91 yenen Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray\'ı organizasyonu ilk sırada bitirmek için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki mücadele saat 17.00\'de başlayacak. Bilet fiyatları 10 TL olarak belirlendi. İzmir Emniyeti\'nin karağı gereği konuk Galatasaray taraftarları salona alınmayacak.

Sezon öncesi daha önce Akhisar Belediyespor\'u da özel maçta 76-69 yenen, Telekom karşısında 2\'de 2 yapan yeşil-kırmızılılarda Berk Uğurlu\'nun A Milli Takım\'dan dönüp takıma katılmasıyla Çin\'den gelecek yeni transfer Sek Henry dışında eksik kalmadı. Omzunda sakatlık bulunan İlkan Karaman, Telekom maçında forma giyemedi. Kaf-Kaf\'ta yeni transferlerden Gailius, Litvanya\'nın 14 Eylül’de Hırvatistan ve 17 Eylül’de Hollanda ile oynayacağı karşılaşmalar için milli takıma çağrıldı. Yeşil-kırmızılılarda VIP kartlardan sonra sezonluk kombineler de 650 TL\'den satışa çıktı.

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