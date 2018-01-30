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Spor

Pınar Karşıyaka Rusya deplasmanında

İZMİR, (DHA) FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda geçen hafta Murcia'yı mağlup ederek grup aşamasının bitimine 2 maç kala son 16 turunu garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın Rusya deplasmanında BC Enisey Krasnoyarsk'a konuk olacak

30 Ocak 2018 13:47

İZMİR, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda geçen hafta Murcia\'yı mağlup ederek grup aşamasının bitimine 2 maç kala son 16 turunu garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın Rusya deplasmanında BC Enisey Krasnoyarsk\'a konuk olacak. Arena Sever\'deki karşılaşma saat 15.30\'da başlayacak. Kaf-Kaf\'ta sakatlıkları süren Allen ve Egemen yine forma giyemeyecek.
Yeşil-kırmızılar, dün yorucu bir yolculuğun ardından Rusya\'nın Sibirya bölgesinde bulunan Krasnoyarsk kentine ulaştı. Grupta 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle ikinci sırada bulunan Kaf-Kaf, yerini koruduğu takdirde son 16\'da kura avantajına sahip olacak. Enisey\'i İzmir\'deki ilk maçta 97-81 mağlup etmeyi başaran Karşıyaka, son grup maçını ise haftaya liderliği garantileyen Monaco\'yla evinde oynayacak.

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