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Spor

Pınar Karşıyaka rövanşı bekliyor

  Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) FIBA Şampiyonlar Ligi 3

30 Eylül 2017 16:36

 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Macaristan temsilcisi Alba Fehervar\'a ilk maçında deplasmanda 92-90 mağlup olan Pınar Karşıyaka, 2 Ekim Pazartesi günü evinde oynayacağı rövanşı 3 sayı farkla kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Basketbol Şube Sorumlusu Serdar Işıldar, \"Avantajlı bir skor aldık. Basketbol takımımızın bizim için çok önemli olduğunu unutmadan pazartesi günü salonu dolduralım. Turu geçeceğimize yürekten inanıyoruz. Başka Karşıyaka yok\" dedi.

Yeşil-kırmızılı takımda lisans işlemleri tamamlanamayan pivot Dustin Hogue müsabakayı tribünden takip ederken, iyileşen oyun kurucu Dominic Waters ve kısa forvet DJ Kennedy takımdaki yerlerini aldı. Karşıyaka\'da uzun forvet Jorad Jones, 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Kennedy 20 sayılık katkı yaptı. Rakibini elemesi halinde FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde gruplara kalacak Pınar Karşıyaka, havlu atması durumunda FIBA Avrupa Kupası\'ında yoluna devam edecek.

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