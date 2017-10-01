Pınar Karşıyaka rövanşa çıkıyor

İZMİR, (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi 3\'üncü Eleme Turu ilk maçında Macaristan\'da Alba Fehervar\'a 92-90 mağlup oyan Pınar Karşıyaka, rakibini yarın rövanşta ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki karşılaşma yarın saat 20.00\'de başlayacak. Bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi. Kaf-Kaf\'ın Şampiyonlar Ligi\'nde gruplara kalmak için ilk maçta 2 sayı farkla yenildiği rakibini evinde en az 3 farkla mağlup etmesi gerekiyor.

Karşıyaka\'da 100 bin dolar tutarındaki bonservis bedeli henüz Güney Kore temsilcisi Goyang Orions\'a ödenmediği için lisans çıkarılamayan Dustin Hogue, ilk maçta olduğu gibi yine forma giyemeyecek. Yeşil-kırmızılı ekip, turu geçerse A Grubu\'nda Monaco (Fransa), Hapoel Holon (İsrail), Murcia (İspanya), Enisey (Rusya), Dinamo Sassari (İtalya) ve EWE Baskets\'in (Almanya) yanı sıra elemelerden gelecek diğer takımın rakibi olacak. Kaf-Kaf, elenmesi halinde ise Avrupa\'da yoluna FIBA Avrupa Kupası\'nda (Europe Cup) devam edecek.