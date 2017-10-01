T24 LogoT24 Logo
Spor

Pınar Karşıyaka rövanşa çıkıyor

İZMİR, (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Macaristan'da Alba Fehervar'a 92-90 mağlup oyan Pınar Karşıyaka, rakibini yarın rövanşta ağırlayacak

01 Ekim 2017 18:33

İZMİR, (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi 3\'üncü Eleme Turu ilk maçında Macaristan\'da Alba Fehervar\'a 92-90 mağlup oyan Pınar Karşıyaka, rakibini yarın rövanşta ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki karşılaşma yarın saat 20.00\'de başlayacak. Bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi. Kaf-Kaf\'ın Şampiyonlar Ligi\'nde gruplara kalmak için ilk maçta 2 sayı farkla yenildiği rakibini evinde en az 3 farkla mağlup etmesi gerekiyor.

Karşıyaka\'da 100 bin dolar tutarındaki bonservis bedeli henüz Güney Kore temsilcisi Goyang Orions\'a ödenmediği için lisans çıkarılamayan Dustin Hogue, ilk maçta olduğu gibi yine forma giyemeyecek. Yeşil-kırmızılı ekip, turu geçerse A Grubu\'nda Monaco (Fransa), Hapoel Holon (İsrail), Murcia (İspanya), Enisey (Rusya), Dinamo Sassari (İtalya) ve EWE Baskets\'in (Almanya) yanı sıra elemelerden gelecek diğer takımın rakibi olacak. Kaf-Kaf, elenmesi halinde ise Avrupa\'da yoluna FIBA Avrupa Kupası\'nda (Europe Cup) devam edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHALigiTuruMacaristan Alba FehervarPınar KarşıyakaMustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor SalonuBiletTLKafKafKarşıyakaGüney KoreGoyang OrionsDustin HogueYeşilkırmızılıGrubu Monaco Fransa Hapoel HolonMurciaEnisey

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24