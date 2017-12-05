Pınar Karşıyaka Monaco deplasmanında

İZMİR,(DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi alan zirve takipçisi Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda namağlup lider Fransa ekibi Monaco ile karşılaşacak. Stade Louis II Spor Salonu\'nda oynanacak müsabaka saat 22.30\'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi\'ndeki tek namağlup takım konumundaki rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde son olarak deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor\'a 94-79 mağlup olan Pınar Karşıyaka, Fransa\'dan zaferle dönerek evinde oynayacağı Tofaş müsabakası öncesi moral bulmayı hedefliyor.