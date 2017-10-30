Pınar Karşıyaka ligde alt sıralara demir attı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde sezona Anadolu Efes galibiyetiyle başladıktan sonra üst üste 3 yenilgi alan Pınar Karşıyaka, startta kaldı. Ligde Gaziantep Basketbol\'a 74-73, Galatasaray Odeabank\'a 91-75 yenilmesinin ardından Darüşşafaka\'ya deplasmanda 15 sayı farkla, 78-63 mağlup olan Kaf-Kaf, 4 haftada 1 galibiyetle alt sıralara demir attı. Kötü gidişe son veremeyen Karşıyaka, ligde haftaya da Euroleague\'in son şampiyonu Fenerbahçe\'ye konuk olacak.

FIBA\'dan transfer yasağı taksidini ödeyemediği için bir kez daha yasak alan Pınar Karşıyaka\'da sezon başından bu yana 100 bin Dolar bonservisi yatırılamadığı için oynayamayan kadrodaki 5. yabancı Dustin Hogue\'un durumu da belirsizliğini koruyor. Rotasyon sıkıntısından dert yanan, üzerine yeni transfer yasağıyla eli kolu bağlanan Antrenör Aleksandar Trifunovic, \"Mutlu değilim. 4 yabancı oyuncumdan istediğimi alamadığım sürece sorunların düzelmesi çok zor\" dedi.

AVRUPA\'DA RAKİP HOLON

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu\'ndaki dördüncü maçında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Holon\'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki karşılaşma saat 20.30\'da başlayacak. Bilet fiyatları 25 TL olarak belirlendi. Kaf-Kaf grupta 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.